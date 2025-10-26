قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
سجل 8 أهداف.. ياسين خالد يتألق في فوز منتخب اليد على أمريكا ببطولة العالم للناشئين
ميزة جديدة في Google Messages توفر الوقت وتسهل مشاركة الصور
ياسين الملاح أفضل لاعب في مباراة فاركو والإسماعيلي بالدوري
منتخب ناشئي اليد يقسو على أمريكا في بطولة العالم تحت 17 عامًا
فاركو يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثا تاريخيا والعالم سيشهد لحظة لا تنسى

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تعيش هذه الأيام حالة من الزخم الوطني والإنجازات المتتالية، مؤكدًا أن احتفالية "مصر وطن السلام" التي أُقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جسدت صورة مصر الحقيقية، من خلال مشاركة نخبة من فناني مصر والفتاة الفلسطينية ريتاج التي عبّرت عن وحدة المصير بين الشعبين المصري والفلسطيني.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أن يوم السبت المقبل سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم أعظم الكنوز الأثرية للحضارة الفرعونية، في موقع فريد يحتضنه الهرم، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح سيكون "حدثًا محفورًا في ذاكرة كل مصري ومصرية"، إذ سيحضر أكثر من 60 إلى 70 رئيس دولة وملك وسلطان وقائد عالمي، ليشهدوا تلك اللحظة التاريخية التي تؤكد مكانة مصر وريادتها الحضارية.

وأوضح أن العالم بأسره يتجه إلى مصر في "حضن الهرم"، في الوقت الذي يواصل فيه "الأشرار" محاولاتهم للنيل من دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدور "لا يُقدّر بثمن"، وأن الهجمات الإعلامية السابقة على صفقات الرافال والمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر وشبكات الطرق والمصانع، لم ولن تُثني الدولة عن مسارها في البناء والتنمية.

وأشار إلى أن محاولات بعض الأصوات المغرضة، مثل محمد ناصر، لتشويه ما تحقق في شرم الشيخ والقاهرة من جهود حقيقية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هي جزء من حملة تستهدف وعي المصريين، إلا أن الواقع يثبت أن مصر تمضي بثقة نحو تحقيق رسالتها التاريخية والإنسانية.

واختتم الديهي، تصريحاته بالإشادة بموقف المفكر الفلسطيني مصطفى البرغوثي، الذي أكد أن "لولا صمود الشعب الفلسطيني وموقف مصر الثابت، لضاعت القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس الدور المحوري لمصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والدفاع عن السلام والاستقرار في المنطقة.

نشأت الديهي مصر مصر وطن السلام فلسطين المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ترشيحاتنا

محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يتابع حادث طالبات كفر شكر ويوجه بالتنسيق بين التعليم والصحة

جدة الطفل والطفل

جدة الطفل المعذ.ب بدمياط.. الأب اعتاد على ضربه هو وإخوته بشكل عنيف

محافظ دمياط

محافظ دمياط يهنئ التأمين الصحي وفريق مبادرة 100 يوم صحة لفوزه بالمركز الثالث على الجمهورية

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

فيديو

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: أليس لنا رب كريم.....!

المزيد