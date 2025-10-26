حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

كشفت الحكمة الفرنسية مانويلا نيكولوسي، عن سر إطلالتها التي كانت عقبة كبيرة أمام مشوارها التحكيمي إلي جانب مشوارها في المجال الرياضى ورأيها فى الارتباط بـ لاعبي كرة القدم وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

وتبلغ مانويلا نيكولوسي من العمر 45 عامًا، وأدارت أكثر من 200 مباراة احترافية عبر كرة القدم للرجال والنساء خلال مسيرتها المهنية، وسميت في فورتشن الإيطالية من أكثر 50 امرأة قوة.

المحكمة الفرنسية مانويلا نيكولوسي عملت في أوروبا وأمريكا وآسيا وتتحدث أربع لغات وتتباهى بسيرة ذاتية مثيرة للإعجاب بعد بمشاركتها في إدارة الألعاب الأولمبية 2016 و 2020 وأصبحت أول إيطالية تكون جزءا من فريق تحكيم نهائي كأس العالم للسيدات في 2019.

لم يكن صعود المحكمة المساعدة مانويلا نيكولوسي، إلى القمة، سهلا وأثبتت إطلالتها أنها عقبة كبيرة في عالم كرة القدم الذي يهيمن عليه الذكور.

وكشفت المحكمة المساعدة السابقة لـ الفيفا التي قامت بالمشاركة في إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بين فريقي تشيلسي وليفربول، أنه قيل لها يجب أن “تخفف من نغمة جذب الانتباه”.



وجاء حوار المحكمة مانويلا نيكولوسي مع موقع الفيفا على النحو التالي:



- ما هي التضحيات التي قدمتها لتحقيق حلمك بأن تكون حكماً؟

- تخليت عن الكثير من المال ووظيفة إدارية في بيج فور وكنت مديراً في عملاق استشاري، ومسئولًا عن تمويل الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه كنت حكماً خارج الشغف وكنت في السلسلة C أكسب 150 يورو لكل مباراة بالإضافة إلى بدل النفقات ثم كان علي أن أختار.

ماذا حدث؟

- قبل كأس العالم الثاني اتصل بي رئيسي الإيطالي وقال: عملك التحكيمي يثير الغيرة، لذا عليك المغادرة غدا. كما لو أنه أخرج قلبي بدون تخدير.



ماذا فعلت؟

- تركت وظيفتي وتبعت حلمي.

- كيف بدأ شغفك بكرة القدم؟

- في عمر 4 سنوات، أخذني والدي إلى أولمبيكو لمشاهدة لاتسيو. لقد كانت تجربة فريدة من نوعها. اكتشاف أن لاعبي كرة القدم يمكنهم جعل المشجعين يفرحون ويبكون ويصرخون ويعانون مثل ذلك جعلني أقع في الحب وأردت أن أجعل الناس يحلمون هكذا أيضًا.

- والدك كان لديه الفرصة لتغيير رأيه على مر السنين؟

- لسوء الحظ، توفي في حادث سيارة عندما كان عمري 16. رآني أحكم مبارتين؛ ومع ذلك، قبل قراري. في عام 2019 عندما كنت مساعد حكم في كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي وليفربول، همست للسماء: أبي، لقد وصلت إلى القمة.

كرة القدم عالم يسيطر عليها الذكور، أليس كذلك؟

- بالتأكيد، نعم. في الواقع، تركت إيطاليا في سن 20 لأنني أدركت أنهم لا يريدون حكام إناث. يخلوك توصل لمستوى معين، الاقليمي، وبعدين يحطوك سبايك في عجلاتك بكل الطرق ومقياس المراقبين مختلف عن الأول قضيت ستة أشهر في إراسموس، ثم، عندما عدت إلى إيطاليا، كان الأمر أسوأ من ذي قبل. لذلك غادرت إلى فرنسا حيث وصلت إلى أعلى المستويات في العالم.

- هل سبق لك أن شعرت بالخوف في الملعب أو في غرفة الملابس؟

- كنت حكماً في دوري لاتسيو إكسيلينزا، وفي نهاية المباراة قمت بتحصين نفسي في غرفة الملابس. كان المدربين والمديرين لفريق يصرخون في وجهي: "سوف نقتلك، اخرج! اتصلت بالشرطة، التي رافقتني للخارج. أتذكرها كما لو كانت بالأمس.

- الحكام دائما ضحايا العنف؟

- كل شيء يبدأ مع آباء اللاعبين الشباب. يريد الأطفال أن يستمتعوا، ولكن في كثير من الأحيان الآباء من المدرجات يشجعهم على إيذاء الخصم. "اكسر ساقه، اقتله"، كما سمعت. ذات مرة اضطررت إلى إيقاف مباراة لأن العائلات كانت تتشاجر. ولكن أسوأ جزء هو الأمهات اللواتي، فقط لكي يكونوا جزءًا من المجموعة، يصبحن عنيفات.

- هل كان مظهرك البدني ميزة في التحكيم؟

- لا، على العكس. أخبرني جميع رؤسائي: يجب أن تكون أقل وضوحاً، فأنت تجذبى الكثير من الانتباه، في فرنسا، لم يتم ترقيتي من السلسلة ج إلى السلسلة ب. "كنت على حافة الاستسلام. الأخطاء التقنية أو اختبارات اللياقة البدنية الفاشلة هي شيء واحد. ولكن بالنسبة لهم لإيقافي بإخباري "أنت جميلة".

- هل أحرز أي لاعب تقدم وارتبطتي به؟

- لقد حدث، لكنني لم أستسلم أبداً. أنا لست من النوع الذي يحلم بالخطوبة إلى لاعب كرة قدم. في الملعب لو كنت أواجه مبابي أو صلاح كان نفس الشيء بالنسبة لي.

- أي حكم أعجبت به أكثر؟

- بيرلويجي كولينا، الأفضل.

- هل سيكون من العدل المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء؟

- إنها قضية تسويقية: في إسبانيا استثمروا الكثير في كرة القدم النسائية ويحصلون على عائدات كبيرة. كان هناك 92,000 شخص يشاهدون برشلونة-ريال مدريد. في كأس العالم الالتزام بين الرجال والنساء متساوي فلماذا يكسب الرجل 40,000 يورو والمرأة الثلث؟

- هل كنت متوترًا قبل مواجهة ليفربول تشيلسي؟

- قبل كأس السوبر وصلنا إلى الملعب بالباص وشاهدت بحرا من الناس ينتظرون الفرق. قلبي كان يدق.

- ماذا تتذكر عن تلك المباراة؟

- استدعيت أربعة تسلل على التوالي ضد أوليفييه جيرود. جاء إلي وقال: "هل انتهيت؟"

- ما هو أكبر خطأ ارتكبته في الملعب؟

- كنت في السلسلة ب في فرنسا، وكانت تلك المباراة ترقية إلى السلسلة أ. مديري كان هناك يراقب، لكن بدلاً من التركيز على المباراة، ركزت عليه. في وقت الإصابة، سمحت لهدف حاسم، لكن في الواقع، كان هناك خطأ. ونتيجة لذلك، انتظرت عامين للترقية.

هل سبق لك أن تعرضت لمضايقة؟

- نعم، ولكن أفضل عدم التحدث عن ذلك. لم أستسلم أبدًا، ولهذا استغرق مني الأمر وقتًا طويلًا للتقدم.