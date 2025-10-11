الاتحاد الفرنسي يعلن غياب مبابي عن مواجهة آيسلندا في التصفيات الأوروبية

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب النجم كيليان مبابي عن مواجهة منتخب فرنسا المقبلة ضد آيسلندا، المقررة يوم الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2026، وذلك بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال لقاء أذربيجان الأخير.

كان مبابي قد عانى سابقًا من إصابة في نفس الكاحل أثناء مشاركته مع ريال مدريد، قبل أن تتفاقم حالته بعد تلقيه ضربتين متتاليتين في المباراة الأخيرة أمام أذربيجان، الأولى من اللاعب أحمدزاده في الدقيقة 52، والثانية في الدقائق الأخيرة من اللقاء من اللاعب خايبولاييف، ما دفع المدرب ديدييه ديشامب لاستبداله في الدقيقة 82 بزميله يوسف توفان.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد الفرنسي، عاد مبابي إلى مركز تدريبات المنتخب في "كليرفونتين"، حيث أجرى محادثة مباشرة مع المدرب ديشامب، الذي قرر إعفاءه من المباراة المقبلة بعد تقييم حالته الصحية.

وأكد البيان أن مبابي حصل على إذن رسمي بالعودة إلى ناديه ريال مدريد لمتابعة علاجه، مشيرًا إلى أنه لن يتم استدعاء أي لاعب بديل لتعويض غيابه.

كانت التقارير قد أشارت إلى غياب مبابي عن بعض تدريبات ريال مدريد في الأسبوع الماضي، في محاولة للتعافي من إصابته السابقة في الكاحل الأيمن، قبل أن تتجدد خلال مشاركته مع المنتخب.