عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام برينتفورد والقناة الناقلة للمباراة

يخوض فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة أمام نظيره فريق برينتفورد مساء اليوم السبت على ملعب «جي تك كوميونيتي»، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المحلي 2025-2026.

تشكيل ليفربول الإنجليزي المتوقع أمام برينتفورد على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: برادلي وكوناتي والهولندي فان ديك، كيركيز.

خط الوسط: جرافينبيرج وماك إليستر وسوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح وكودي جاكبو و ايكيتيكي.

كان محمد صلاح قد شارك في آخر ربع ساعة من مباراة ليفربول الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت انتصار الريدز بنتيجة 5-1.

وعقب هذا اللقاء قام صلاح بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه بموقع «إكس»، وهو الأمر الذي فسره المتابعون حول العالم أنه بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء.

من جانبه قال سلوت في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة برينتفورد: «قد يعود السبب وراء تراجع محمد صلاح، للربط الذي كان مع ترينت ألكسندر آرنولد».

وأضاف: «يأتي هذا لأن صلاح كان في مراكز واعدة كثيرًا بما يكفي من أجل تسجيل الأهداف، ومع آرنولد قد يكون الأمر أكبر».

وأكمل: «لكن بشكل عام إذا كان لديك الكثير من التغييرات في الصيف، فعليك أن تجد روابط جديدة، ومحمد صلاح ليس باستثناء من ذلك، ولست قلقًا بشأن عدم تسجيله للأهداف».

وقال سلوت: «الصعوبات التي يواجهها محمد صلاح؟ لقد كانت لحظة صعبة للجميع، لا أحد يعتاد الخسارة، خاصة اللاعبين الذين كانوا هنا لفترة طويلة».