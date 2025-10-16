من هو أبو بكر؟ مبابي يعالج طفلا موريتانيا من مرض خطير

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة تجمعه بطفل موريتاني عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، تاركاً رسالة رائعة فتحت باب التساؤلات حول هوية هذا الطفل.



وكتب النجم الفرنسي تعليقاً على صورة نشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع “إنستجرام” قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أرى صغيري (أبو بكر) مرة أخرى".



الموريتاني أبو بكر يبلغ عمره 21 شهراً، وهو يعيش في قرية صغيرة جنوب موريتانيا.



وعانى أبوبكر مرضاً خطيراً حين كان عمره لا يتجاوز 6 أشهر، قبل أن تتدخل جمعية IBKM التي أسسها كيليان مبابي لدعم الأطفال والشباب حول العالم.



وتكفلت جمعية مبابي برعاية وعلاج الطفل الموريتاني وساهمت في إنقاذ حياته، والتُقط له صورة مع النجم الفرنسي من قبل، ثم تكرر نفس المشهد في الصورة التي نشرها مبابي.



زيدان كلمة السر في تشجيع ريال مدريد

أكد كليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، أن التضيحة براتبه الضخم مع باريس سان جيرمان من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى الملكي، لم يكن قرارًا صعبًا.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزها فابزيزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “الاختيار بين ريال مدريد والمال لم يكن قرارًا صعبًا بالنسبة لي”.

وأضاف: "أردت فقط اللعب في سانتياجو برنابيو بقميص ريال مدريد، أردت أن أكون سعيدًا، وأنا سعيد هنا في ريال مدريد".

وتابع: “أصبحت من أشد مشجعي ريال مدريد بسبب زيدان.. ثم جاء كريستيانو رونالدو، كنت أتابع جميع مباريات الفريق في صغر وحتى كلاعب”.

واستطرد: “لم يكن لدي أي شك.في الانتقال إلى ريال مدريد، كنت متأكدًا أن هذا سيحدث يومًا ما”.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.