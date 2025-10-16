قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من هو أبو بكر؟ مبابي يعالج طفلا موريتانيا من مرض خطير

كليان مبابي
كليان مبابي
يسري غازي

نشر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، صورة تجمعه بطفل موريتاني عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، تاركاً رسالة رائعة فتحت باب التساؤلات حول هوية هذا الطفل.

وكتب النجم الفرنسي تعليقاً على صورة نشرها عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع “إنستجرام” قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أرى صغيري (أبو بكر) مرة أخرى".

الموريتاني أبو بكر يبلغ عمره 21 شهراً، وهو يعيش في قرية صغيرة جنوب موريتانيا.

وعانى أبوبكر مرضاً خطيراً حين كان عمره لا يتجاوز 6 أشهر، قبل أن تتدخل جمعية IBKM التي أسسها كيليان مبابي لدعم الأطفال والشباب حول العالم.

وتكفلت جمعية مبابي برعاية وعلاج الطفل الموريتاني وساهمت في إنقاذ حياته، والتُقط له صورة مع النجم الفرنسي من قبل، ثم تكرر نفس المشهد في الصورة التي نشرها مبابي.

زيدان كلمة السر في تشجيع ريال مدريد

أكد كليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، أن التضيحة براتبه الضخم مع باريس سان جيرمان من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى الملكي، لم يكن قرارًا صعبًا.

وقال مبابي، في تصريحات أبرزها فابزيزو رومانو الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” عبر حسابه على منصة “إكس”: “الاختيار بين ريال مدريد والمال لم يكن قرارًا صعبًا بالنسبة لي”.

وأضاف: "أردت فقط اللعب في سانتياجو برنابيو بقميص ريال مدريد، أردت أن أكون سعيدًا، وأنا سعيد هنا في ريال مدريد".

وتابع: “أصبحت من أشد مشجعي ريال مدريد بسبب زيدان.. ثم جاء كريستيانو رونالدو، كنت أتابع جميع مباريات الفريق في صغر وحتى كلاعب”.

واستطرد: “لم يكن لدي أي شك.في الانتقال إلى ريال مدريد، كنت متأكدًا أن هذا سيحدث يومًا ما”.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

كليان مبابي ريال مدريد طفل موريتاني الدوري الإسباني الموريتاني أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ساعة ذكية

مواصفات قوية وسعر اقتصادي.. أونور تطلق ساعة 5 برو

شركة أبل

جهاز قوي قادم .. آبل تنشر إعلانا تشويقيا يثير الجدل فما القصة؟

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي

استدعاء 4657 سيارة شيفروليه وجي إم سي لهذا السبب ؟

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد