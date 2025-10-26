لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأنظار ترنو ليوم السبت القادم، حيث افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو هدية مصر للعالم، فهو أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهي الحضارة الفرعونية.

وتابعت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، قائلة: "أنظار العالم كله تتجه صوب افتتاح المتحف الكبير، وبالأخص المهتمين بالثقافة والتاريخ، والصحافة الأجنبية جميعها تتحدث عن الافتتاح".

ولفتت لميس الحديدي، إلى أن موعد الافتتاح الأصلي كان سيحين في الثالث من يوليو الماضي، لكن مع تصاعد الحرب والأحداث في غزة والمنطقة تم إرجاؤه، معلقة: كنا زعلانين وقتها، لكن كل تأخيرة وفيها خيرة، وما حدث أن الحرب توقفت في المنطقة ودخلنا في مفاوضات شرم الشيخ وصولًا إلى قمة السلام في شرم الشيخ، والآن يحين موعد الافتتاح في الأول من نوفمبر، حيث تعيش مصر حالة من الزخم السياسي الكبير.

وكشفت الحديدي أن مصادر أكدت لبرنامجها أن عدد الحضور في افتتاح المتحف الكبير سيكون كبيرًا، ويشمل قادة وملوكًا حول العالم، وعددهم أكبر من المتوقع في الثالث من يوليو، قائلة: "مصادر كشفت لنا معلومات تفيد بأن أكثر من 60 شخصية من الرؤساء والملوك وقريناتهم ورؤساء الوزراء والشخصيات الرسمية وممثلي الدول سيكونون في حفل افتتاح المتحف الكبير، وأن عدد الحضور يفوق ما كان متوقعًا في الموعد السابق للافتتاح الذي كان في الثالث من يوليو".

كما تابعت: "زخم دولي كبير نتوقعه على أرض مصر في هذا الحدث الضخم، ومن بين من أكدوا الحضور الرئيس الألماني، ووفد رفيع المستوى من اليابان، وملك بلجيكا، والرئيس الفرنسي، ورئيسة وزراء إيطاليا، وملك إسبانيا، ورئيس وزراء النرويج، والرئيس التركي، والأمير تميم".

وأشارت إلى وزير الثقافة الأسبق وصاحب الفكرة الأولى الدكتور فاروق حسني، والدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو، القادم في السادس من نوفمبر.