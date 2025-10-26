صرح عالمي.. أحمد موسى: أنصح الجميع بزيارة المتحف المصري الكبير

دعا الإعلامي أحمد موسى ، المواطنين إلى زيارة المتحف المصري الكبير، مؤكداً أنه واحد من أعظم وأجمل المشروعات الحضارية في العالم، ويعكس عظمة مصر وتاريخها العريق.

حفلات ومطاعم ومناطق ترفيهية

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم، إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف تقليدي، بل مدينة ثقافية متكاملة تضم حفلات ومطاعم ومناطق ترفيهية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد المتحف يومياً توافد ما بين 20 إلى 30 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

وأضاف موسى: “بنصح الجميع احجزوا وروحوا المتحف المصري الكبير، لأن اللي هتشوفوه هناك حاجة تفرّح وتفخروا بيها.. ده مشروع بيحكي تاريخ مصر قدام العالم كله”.

وتابع قائلاً: "عندنا يوم السبت هتعرفوا من أول كلمة اتقالت (هنعمل متحف) لحد يوم الافتتاح.. رحلة إنجاز عظيمة استمرت لسنوات طويلة".

وأشار موسى، إلى أنه جلس مع أحد كبار المسؤولين في الدولة لمدة أربع ساعات لمناقشة أدق التفاصيل الخاصة بالمتحف والاحتفالية الكبرى، قائلاً: “قعدت معاه 4 ساعات وشرح لي كل كلمة وكل تفصيلة، وفعلاً مصر عملت حاجة تليق بتاريخها العظيم”.

افتتاح المتحف المصري

واختتم موسى حديثه مؤكداً أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر لكل مصري، لأنه يجسد رؤية الدولة في الحفاظ على التراث وتقديمه للعالم في أبهى صورة.