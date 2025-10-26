أرفض 7 أكتوبر ومصر دفعت ثمنًا غاليًا لصالح القضية الفلسطينية.. رسائل قوية لأبو الغيط مع أحمد موسى|فيديو

حل أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم “ من برنامج ” على مسئوليتي “ المذاع على قناة ” صدى البلد، وتحدث أبو الغيط عن مستجدات الاوضاع في غزة ودور مصر في إحلال السلام والتوصل لوقف إطلاق النار .

كتابة المذكرات

كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، مدى إمكانية قيامه بكتابة مذكرات عن فترة عمله في منصب الأمين العام للجامعة العربية .

وقال أحمد أبو الغيط، :" كتبت مذكراتي عن 46 سنة عملت فيها دبلوماسيا ووزيرا للخارجية ولم اكتب مذكراتي في فترة تواجدي بالجامعة العربية".

واكمل أحمد أبو الغيط :" الإنسان لما يكون في سن صغيرة يستطيع أن يكتب كثيرا لكن مع تقدم السن الظروف والذاكرة قد لا تمكنه من الكتابة ".

مصر والقضية الفلسطينية

تحدث أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال :" مصر منذ عام 1948 مصر والدول العربية مؤيدة للشعب الفلسطينيين ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وقمة شرم الشيخ حققت السلام ".

أكمل أحمد أبو الغيط :" غزة بها أكثر من 70 ألف شهيد بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع على مدار عامين وهناك معاناة كبيرة في غزة ".

قوة دولية في غزة

قال أحمد أبو الغيط "، :" أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين قطاع غزةىوسيتم تشكيل قوة شرطية من الفلسطينيين وتم تدريبهم في مصر والأردن وهم على الاستعداد للدخول لغزة ".

أكمل احم أبو الغيط :" وفقا للاتفاق سيكون هناك قوة دولية لتامين وقف إطلاق النار وحفظ الأمن المجتمعي في غزة وضمان عدم الاشتباك، وهذه القوة الدولية سيصدر بها قرار من مجلس الأمن ".

أرفض عملية 7 أكتوبر



أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه يرفض عملية 7 أكتوبر التي قامت بها حركة حماس .



وقال أحمد أبو الغيط "، :" لم يتحدث غربي او امريكي على مدار عامين على استمرار الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ولم يتحدث أحد من الغرب على إذلال الفلسطينيين على مدار 30 عاما ".

وتابع أحمد أبو الغيط :" لا اعترض على حق المقاومة وعندما تبدأ بقتل مدنيين العدو توقع انه سيقوم بقتل المدنيين الخاصين بك ".



وأكمل أبو الغيط :" حماس الطرف الأضعف في الحرب مع إسرائيل"، مضيفا:" في 7 أكتوبر حماس دخلوا ارض إسرائيل وتم قتل مدنيين، وحماس كانت يجب ألا تقتل مدنيين في أحداث 7 أكتوبر 2023 "، مضيفا:" إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي ".

أوشك على البكاء بسبب دمار غزة

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب أن تنسحب إسرائيل من غزة بالكامل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة .



وقال أحمد أبو الغيط :" الخسائر التي لحقت بالشعب الفلسطيني تجاوزت الفادحة، و90 % من مباني قطاع غزة تم تدميرها وأوشك على البكاء المستمر بسبب ما نشاهده من دمار واسع في غزة وعدم توفر المياه والطعام لسكان غزة ".

وأكمل أحمد أبو الغيط :" ما بين 18 لـ 20 الف طفل استشهدوا في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ".

تحول موقف ترامب



كشف أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عن رأيه في لجنة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب وسيترأسها في غزة .



وقال أحمد أبو الغيط، :" هل اللجنة دي هتبذل جهود لتوفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة ؟.. وأليس من المفيد أن ينغمس ترامب في لجنة السلام لتوفير عوامل النجاح لها وتوفير الأموال لإعمار غزة ".

وأكمل أحمد أبو الغيط :" علينا الا نرفض أي شيء لمجرد أنه قادم من العالم الغربي، وعلينا ان نوظف العالم الغربي لإعادة تأهيل وبناء قطاع غزة مرة أخرى.

لا ننصح بأعمال عسكرية بالشرق الأوسط

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أنه لا ينصح بأي أعمال مسلحة في الشرق الأوسط بعد حرب 1973.



وقال أحمد أبو الغيط"، :" يجب ان يكون المنهج هو المنهج الدبلوماسي السياسي العاقل لتحقيق التسوية لاي نزاع ".

وتابع أحمد أبو الغيط :"ماكرون قاد عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية داخل الاتحاد الأوروبي وهناك مواقف جيدة لإسبانيا والنرويج وسلوفينيا".

وأكمل احمد أبو الغيط :" لا نحبذ الاعمال العسكرية على الإطلاق"، مضيفا:" المجتمعات تحتاج للبناء والمستشفيات والجامعات والطرق والتنمية وليس الحروب ".

ولفت احمد أبو الغيط :" 200مليون جنيه تكلفة 25 دقيقة قصف مدفعى مصرى لـ قوات إسرائيل في 6 أكتوبر 1973 ، وهذه التكلفة تعادل 2 مليار جنيه حاليا ".



وتابع أحمد أبو الغيط :" الموقف المصري والعربي عامل أساسي في تحول موقف الرئيس الأمريكي تجاه غزة ورفض التهجير ".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "ترامب رفض ضم الضفة الغربية لإسرائيل حتى قبل أن يجلس ترامب مع نتنياهو بالبيت الأبيض ".

الإعتراف بالدولة الفلسطينية يحدث السلام بين العرب وإسرائيل



أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن العرب كان لهم دورا قويا في الحرب وفي السلم، موضحا أنه يجب أن يتم وضع خطة لقطاع غزة وستحصل على دعم عربي كبير.

وأضاف ، أنه إذا تحقق السلام والإعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدث السلام بين العرب وإسرائيل، ولفت إلى أنه يمكن أن يحدث تعاونا كبيرا بين العرب وإسرائيل إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك سياق فلسطيني إسرائيلي ويحظي بالإحاطة من العرب، موضحا أن الكراهية تجاه إسرائيل بسبب القتل والحرب والدمار.

وأكمل السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: قلت في كتاب (شاهد على الحرب والسلام) أن القوات الإسرائيلية التي اخترقت الثغرة عام 1973 كان يجب إبادتها.

وقال إن أمريكا شهدت تحول رئيسي بشأن حل الدولتين حيث لم يعد هناك رفض مطلق لحل الدولتين، موضحا أن إسرائيل ستحاول عرقلة بناء غزة، موضحا أن العالم الغربي سيدعم غزة ولكن الشعب الفلسطيني لابد أن يساعد نفسه.

وأردف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن نتنياهو يريد استمرار الإحتلال حتى نهاية الكون، مضيفا أن إسرائيل تتبجح أنها ديمقراطية وهي تحتل الأراضي الفلسطينية والغرب يدعم إحتلال إسرائيل لفلسطين ويرفض إحتلال روسيا لأوكرانيا.

وأوضح السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن مخطط التهجير الإسرائيلي حاليا تبخر مع توقيع الاتفاقية وهو نجاح فلسطيني مصري عربي هائل.

تهديد مصري عربي لإسرائيل



أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الموقف المصري الرافض للتهجير ثم المواقف العربية ساهمت في تغيير موقف ترامب تجاه مخطط التهجير.



وأضاف، أن الإمارات رفضت ضم الضفة الغربية من جانب إسرائيل وتحدثت عن تغير في الاتفاقيات الإبراهيمية.



وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى صدور قرار الجامعة العربية والذي مثل موقف مصري - سعودي بأن الاتفاقيات مع إسرائيل ليست دائمة، موضحا أن تهديد مصر والدول العربية بالنظر في الاتفاقيات مع إسرائيل كان تهديدا حقيقيا .



وأضاف أن العالم العربي من الممكن أن يتجه لإلغاء كافة الاتفاقيات التى وقعها مع إسرائيل، حيث إن تصريحات الرئيس السيسي كانت رسائل قوية لإسرائيل.



وقال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا ينصح بأي أعمال مسلحة في الشرق الأوسط بعد نصر أكتوبر 1973، مضيفا: لابد أن يكون المنهج دبلوماسي سياسي عاقل لإقناع المجتمع الدولي بمواقفنا وعدالة قضيتنا.