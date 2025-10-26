أحمد موسى: السبت.. مصر على موعد مع افتتاح أكبر متحف في الألفية

دعا الإعلامي أحمد موسى جموع المواطنين إلى متابعة الحدث التاريخي المنتظر يوم السبت المقبل، والمتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن مصر ستكون على موعد مع أكبر وأعظم حدث في الألفية الجديدة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم، إن يوم السبت سيكون يومًا استثنائيًا في تاريخ مصر، مضيفًا: "يا جماعة لو سمحتم اقعدوا في البيوت يوم السبت واتفرجوا على الحفلة.. من الساعة 8 الصبح لحد نهاية الاحتفالية، لأنكم هتشوفوا حدث عالمي بكل المقاييس".

نقطة تحول في تاريخ السياحة

وأوضح موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد نقطة تحول في تاريخ السياحة والثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تقدم للعالم نموذجًا فريدًا يجمع بين عراقة التاريخ وروعة الحاضر.

وأكد الإعلامي أن الدولة المصرية بذلت جهودًا ضخمة على مدار سنوات لإنجاز هذا الصرح الحضاري العملاق، الذي يضم أعظم كنوز الحضارة الفرعونية، ويُتوقع أن يجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

واختتم موسى حديثه قائلًا: "السبت مش بس يوم افتتاح متحف.. ده يوم ميلاد جديد للحضارة المصرية أمام العالم كله".