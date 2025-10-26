أحمد موسى: مصر تبني من أجل الاستقرار .. ونحلم بمشروع يليق بتاريخها وحضارتها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة من البناء والتنمية والاستقرار، موضحًا أن الدولة تعمل في كل اتجاه لتقديم صورة تليق بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة.

البناء والاستقرار

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر أصبحت بلد شغلها الشاغل البناء والاستقرار، مشيدًا بالمشروعات القومية الكبرى التي غيّرت وجه العاصمة ومختلف المحافظات.

وأضاف: "نفسي في حاجة واحدة وهي كوبري 6 أكتوبر.. مش عارف تيجي إزاي، لكن لازم يتعمل مشروع يليق بيه، زي ما شفنا الدائري اتعمل إزاي، والعمارات الجديدة، والهوية البصرية، والملوك والملكات.. ويا سلام شوفوا الدائري بالليل النهاردة شكله عامل إزاي!".

بناء دولة عصرية

وأوضح الإعلامي أن ما تشهده مصر من تطوير عمراني وثقافي يعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة عصرية تليق بمكانة مصر، مضيفًا: "إحنا لازم نعمل ما يليق بمصر وحضارتنا وتاريخنا.. ويليق بالرئيس السيسي اللي بيتقدم بأهم مشروع حضاري للعالم كله".

واختتم موسى حديثه قائلاً إن ما يجري على أرض مصر اليوم ليس مجرد مشروعات بنية تحتية، بل إنجازات حضارية تُكتب في صفحات التاريخ، وتعكس إرادة دولة لا تعرف المستحيل.