عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة المطرب أحمد شيبة بعد تدهور حالتها الصحية

أحمد شيبة وأمه
أحمد شيبة وأمه

أعلن محمود - ابن المطرب أحمد شيبة - وفاة جدته أم أبيه، اليوم الإثنين، بعد تدور حالتها الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء. 

 

أحمد شيبة وضرب نار 

من جهة أخرى، قدم احمد شيبة فى رمضان الماضى اغنية مسلسل “ضرب نار” والتى حملت اسم وهى الدنيا  وهى من كلمات هاني فؤاد وألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو ريا، وتم طرحها على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية.

"ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

 

أعمال أحمد شيبة

وكان أحمد شيبة طرح تريو غنائيا بعنوان "الصعايدة" الذي يجمعه مع كل من: عصام كاريكا والشاعر هشام الجخ.

تريو أغنية "الصعايدة" طرح على طريقة الفيديو كليب حصرياً على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم التي أظهرت عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد.

وظهر في الكليب كل من أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ بصورة القوة والوحدة، حيث أن الصعيد يجمع بين أبنائه.

وجاءت أغنية "الصعايدة" بقالب غنائي شعبي، وتمحور موضوع الأغنية حول العادات والتقاليد الخاصة بالصعيد وأهميته في تركيبة المجتمع المصري.

على صعيد الأداء، قدم أحمد شيبة وعصام كاريكا الأداء الغنائي، بينما ظهر هشام الجخ بصورة الشاعر الذي قدم إلقاءً مميزاً أضاف روحاً جميلة للأغنية.

أغنية "الصعايدة" من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حمادة سمير. 

 

أحمد شيبة المطرب أحمد شيبة والدة أحمد شيبة وفاة والدة أحمد شيبة ام أحمد شيبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

رساله نارية من محمد شريف بعد رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

«ناس مغسول دماغها بشكل تام».. المستشار معتز خفاجي يكشف تفاصيل 3 تنظيمات بايعت «البغدادي»

لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل بالأسواق.. ومتى موعد الانخفاض؟| الزراعيين تجيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 15 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ميدو يكشف كواليس رحيل محمد شريف عن الأهلي.. ومفاجأة بشأن علي معلول

إنجازات الرئيس| قناطر جديدة وتأهيل شامل للمنشآت المائية

أخبار التعليم| متاح الآن.. سجل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط .. وفتح باب التقديم لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023 في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب سيلفي على محطة القطار.. نهاية مأساوية لرجل وامرأة في شيكاجو

صغرت عشرين سنة .. علا غانم تثير جدلا بأحدث ظهور

خناقة بالدوري السعودي..الفرعون طارق حامد على وشك الرحيل عن الاتحاد ويتسبب في أزمة

كان يمنع هاتفه من السقوط..حكاية السيلفي الأخير لشاب في إيطاليا

فيديو

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ