تعليق مثير لـ مهيب عبد الهادي عن رحيل محمد شريف من الأهلي

علق الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، على رحيل مهاجمي النادي الأهلي.

وكتب مهيب، عبر حسابه على “فيس بوك”: “ميركاتو رحيل مهاجمي النادي الأهلي بشكل رسمي.. حسام حسن (بيع نهائي إلى سموحة) شادي حسين (بيع نهائي إلى فريق زد) محمد شريف (بيع نهائي إلى الخليج السعودي)”.

وأعلن نادي الخليج السعودي، أمس الإثنين، عن تعاقده مع المهاجم محمد شريف قادمًا من الأهلي.

ورحب نادي الخليج بلاعبه الجديد عبر حسابهم على موقع “تويتر” بتغريدة جاء فيها "يا رامـيني بسـحر عينـيك الاتنـين ‏ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن ؟ ‏«مـحمد شـريف» خلجاويًا لمدة موسمين".

وانتقل شريف إلى الخليج مقابل 1.5 مليون دولار.