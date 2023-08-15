يعرف الزبيب بفوائده المذهلة للصحة الجسدية بشكل عام، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الزبيب بيتي صنع إيدك.



المقادير لعمل الزبيب



4 كيلو عنب ناضج

حلة بها ماء تقريبا 4 لترات

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة ملح

طريقة عمل الزبيب



يغسل العنب بالماء جيدا دون نزعه من العناقيد

يوضع وعاء على النار فيه الماء وعصير الليمون والملح

بعد أن يغلى يغمر العنقود مدة نصف دقيقة حتى ننتهى من كل الكمية

يرص فى صينية مبطنة بقطعة قماش نظيف مع ترك مسافة بين العناقيد ويجفف فى مكان جاف تحت الشمس، مع التقليب كل فترة وعدم تركه بالخارج فترة المساء

ويعرض للشمس في اليوم الثاني، وهكذا، حتى يجف تماما

بعد اسبوع ينزع العنقود ويحفظ فى كيس بلاستيك أو عبوة زجاجية