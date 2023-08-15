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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحلبة المعقودة (المفتقة)

طريقة عمل الحلبة
طريقة عمل الحلبة المعقودة

يتداول بين العديد من الأشخاص أهمية تناول المفتقة لما تحتويه من فوائد كثيرة، وأنها مفيدة جدا للصحة على الجميع.

تقدم الشيف سناء صدقي طريقة عمل الحلبة المعقودة (المفتقة)

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المقادير لعمل الحلبة المعقودة (المفتقة)

٢ كيلو عسل اسود 
ربع كوب زيت 
معلقتين كبيرة دقيق
٢ معلقة كبيرة حلبة ناعمة 
٢ معلقة كبيرة مغات 
ثلاث معالق كبيرة سمسم 
نصف كيلو فول سوداني 
السوداني الكمية يفضل انها تكون حسب الرغبة .


طريقة عمل الحلبة المعقودة (المفتقة)

يسخن الزيت ويضاف الدقيق  مع التقليب ثم نضيف المغات ونقلب  حتي يصبح لونه ذهبي هنضيف السمسم  ونقلب تقلبتين ثم يضاف اليه العسل ويترك حتى يعقد على نار هادئة لمدة عشر دقائق ثم يضاف اليها الحلبة الناعمة  على مراحل مش مرة واحدة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام غليظ ترفع عن النار ثم نحمص السوداني  في الزيت ثم نضيفهما الى خليط الحلبة ونقلبهم وتترك لتبرد ثم يعبأ في برطمان زجاجي وبالف هنا .

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