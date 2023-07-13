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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب قبل النوم ؟

الزبيب
الزبيب

الزبيب أو العنب المجفف من اكثر الاشياء المفضلة للجميع ، لها فوائد كثيرة لاحتواءها على عناصر غذائية متنوعة ، ولكن قيمتها الغذائية تزداد اذا تم تناولها ليلا قبل النوم ، فهي وجبة خفيفة رائعة يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والاستعداد للنوم.

لذلك نرصد في هذا التقرير فوائد  تناول الزبيب قبل النوم وفقا لموقع foodnd

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فوائد  تناول الزبيب ليلا

⁃ الزبيب يجب تناوله قبل النوم ، لأنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وهو فيتامين أساسي معروف للمساعدة في تعزيز النوم الجيد ليلاً.

⁃ يحتوي  علي حمض الفوليك، فهو غني أيضًا بالفيتامينات الأخرى مثل فيتامين سي والثيامين والنياسين و B6. علاوة على ذلك، فهو أيضًا مصدر جيد للحديد والمعادن.

⁃ من فوائد الزبيب قبل النوم أنه يحتوي على مادة الميلاتونين، والميلاتونين هو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويزداد إنتاجه في الليل وينخفض ​​أثناء النهار. لذلك، يمكن أن يساعد تناول الزبيب قبل النوم على تعزيز دورة النوم الجيدة ويقليل من الأرق.


⁃ أكد خبراء التغذية أن الزبيب أكثر فائدة من الحلويات الأخرى، لأنه يحتوي على 80% من الفيتامينات الموجودة في العنب الطازج.

⁃ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم حوالي 850 ملليجرام في 100 جرام. والبوتاسيوم ضروري لعمل القلب والأوعية الدموية والكلى بصورة طبيعية.


⁃ يعتبر تناول الزبيب قبل النوم طريقة رائعة للحفاظ على صحة العظام. الزبيب مليئ بالكالسيوم وفيتامين د وعناصر أساسية أخرى. تساعد هذه العناصر على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة. 
⁃ يحتوي الزبيب على مادة التربتوفان ومضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض مزمنة.

⁃ وبفضل عنصر البوتاسيوم يمكن اعتبار الزبيب مدر خفيف للبول، يساعد على إخراج السموم من الجسم. كما تحتوي 100 غرام من الزبيب على 3 ملليجرامات من عنصر الحديد، وهذا يعادل 20% من حاجة الجسم اليومية لهذا العنصر.


⁃ يحتوي الزبيب 100 غرام  ويحتوي على 300 سعرة حرارية، ولكنه مقابل هذا، يحتوي على نسبة عالية من السكر تصل إلى 59% ، لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من السكري أو السمنة بتناوله.

⁃ ينصح من يعاني من فقر الدم، ومن يتطلب عمله بذل مجهود كبير بتناول الزبيب يوميا، لأنه مصدر جيد للحصول على الطاقة".

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