ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب قبل النوم ؟

الزبيب أو العنب المجفف من اكثر الاشياء المفضلة للجميع ، لها فوائد كثيرة لاحتواءها على عناصر غذائية متنوعة ، ولكن قيمتها الغذائية تزداد اذا تم تناولها ليلا قبل النوم ، فهي وجبة خفيفة رائعة يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والاستعداد للنوم.
لذلك نرصد في هذا التقرير فوائد تناول الزبيب قبل النوم وفقا لموقع foodnd
فوائد تناول الزبيب ليلا
⁃ الزبيب يجب تناوله قبل النوم ، لأنه مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وهو فيتامين أساسي معروف للمساعدة في تعزيز النوم الجيد ليلاً.
⁃ يحتوي علي حمض الفوليك، فهو غني أيضًا بالفيتامينات الأخرى مثل فيتامين سي والثيامين والنياسين و B6. علاوة على ذلك، فهو أيضًا مصدر جيد للحديد والمعادن.
⁃ من فوائد الزبيب قبل النوم أنه يحتوي على مادة الميلاتونين، والميلاتونين هو هرمون يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، ويزداد إنتاجه في الليل وينخفض أثناء النهار. لذلك، يمكن أن يساعد تناول الزبيب قبل النوم على تعزيز دورة النوم الجيدة ويقليل من الأرق.
⁃ أكد خبراء التغذية أن الزبيب أكثر فائدة من الحلويات الأخرى، لأنه يحتوي على 80% من الفيتامينات الموجودة في العنب الطازج.
⁃ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم حوالي 850 ملليجرام في 100 جرام. والبوتاسيوم ضروري لعمل القلب والأوعية الدموية والكلى بصورة طبيعية.
⁃ يعتبر تناول الزبيب قبل النوم طريقة رائعة للحفاظ على صحة العظام. الزبيب مليئ بالكالسيوم وفيتامين د وعناصر أساسية أخرى. تساعد هذه العناصر على تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة.
⁃ يحتوي الزبيب على مادة التربتوفان ومضادات الأكسدة التي تقلل من فرص الإصابة بأمراض مزمنة.
⁃ وبفضل عنصر البوتاسيوم يمكن اعتبار الزبيب مدر خفيف للبول، يساعد على إخراج السموم من الجسم. كما تحتوي 100 غرام من الزبيب على 3 ملليجرامات من عنصر الحديد، وهذا يعادل 20% من حاجة الجسم اليومية لهذا العنصر.
⁃ يحتوي الزبيب 100 غرام ويحتوي على 300 سعرة حرارية، ولكنه مقابل هذا، يحتوي على نسبة عالية من السكر تصل إلى 59% ، لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من السكري أو السمنة بتناوله.
⁃ ينصح من يعاني من فقر الدم، ومن يتطلب عمله بذل مجهود كبير بتناول الزبيب يوميا، لأنه مصدر جيد للحصول على الطاقة".