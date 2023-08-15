استشهاد 2 من الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد فلسطينين اثنين ،فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، عن استشهاد شاب وفتى، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأفادت مصادر محلية في المخيم لـ"وفا"، بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر اريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما إدى إلى إصابة الطفل قصي عمر الولجي (16 عاما) سكان مدينة اريحا، ومحمد ربحي نجوم (25 عاما) وهو سكان مخيم عقبة جبر، وأعلن عن استشهادهما لاحقا.

ومن جانبه، صرح مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم الشاب محمد نصر ابو العسل (20 عاما) من منزله.