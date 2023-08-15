ورطة جديدة| محكمة تمهل ترامب 10 أيام للمثول أمام القضاء في جورجيا

تتعقد الأمور أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يريد خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، طامحا لولاية جديدة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ما يثير التعقيد، هو أن ترامب وجهت له أمس الإثنين تهم جديدة على خلفية ممارساته خلال انتخابات 2020، وزعمه أنه الرئيس الفائز وليس الرئيس الحالي جو بايدن.



وأعطت المحكمة لترامب مهلة 10 أيام حتى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا. وأعلنت ذلك، المدعية العامة المكلفة بقضايا ترامب، فاني ويليس.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة "في غضون 6 أشهر".

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، بممارسة ضغوط على مسؤولين عن الانتخابات.



تعد هذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي الى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن ترامب وجهت له، في وقت متأخر من الإثنين، 13 تهمة جديدة، بما في ذلك الابتزاز، وحث ضابط عام على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.



وجهت الاتهامات لترامب إلى جانب 18 شخصا آخرين، حيث تم توجيه ما مجموعه 41 تهمة ضد 19 متهما في لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة.



تأتي الاتهامات الجديدة بعد تحقيق استمر عامين ونصف من قبل المدعية العامة فاني ويليس.

انطلق التحقيق بعد تسريب مكالمة هاتفية في يناير 2021، حث خلالها ترامب وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، براد رافينسبيرجر للتشكيك في صحة آلاف بطاقات الانتخاب.