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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب المجتمع الدولى بدعم قمة العلمين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

دينا أحمد إسماعيل
دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للقمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطينى محمود أبو مازن ، والتى انعقدت بمدينة العلمين الجديدة والتى تؤكد أن الموقف المصري  قيادة وشعبا من دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثابت وتاريخي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتعمل دائما على إحلال السلام.

 

وأشارت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة ملحة على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين مؤكدة على ضرورة دعم المجتمع الدولى لقمة العلمين الثلاثية ولرؤية مصر فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطينى .

 

وطالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل من المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع الاجراءات والانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها ضد الفلسطينيين وأراضيهم وضرورة الرجوع للمعاهدات الدولية والمواثيق الأممية بشأن القضية الفلسطينية والقضايا المماثلة والدفع نحو استئناف المفاوضات وتثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي موجهة التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الصامد فى وجه الاحتلال الإسرائيلي واصراره على الحصول على جميع حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . 

دينا أحمد إسماعيل عبد الفتاح السيسي ملك الأردن مدينة العلمين الجديدة محمود أبو مازن

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