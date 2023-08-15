لمناقشة إطار آلية التعاون.. انعقاد اجتماع ثلاثي لمصر والأردن والعراق

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، منذ قليل، عن استضافة القاهرة الآن اجتماعاً يضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاثة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر منصة أكس “تويتر سابقاً"، إن هناك تنسيقا مستمرا وتشاورا دائما لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وبحث مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة.

وشارك زعماء مصر والعراق والأردن في الاجتماع بالقاهرة في أول قمة مشتركة عام 2019، عندما استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي.