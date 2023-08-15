مثل الطفل.. مسؤولة أمريكية في إدارة ترامب السابقة تحمله نتيجة أفعاله قانونيا

قالت السكرتيرة الصحفية السابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يجب معاملة ترامب مثل "طفل صغير"، وهو يحتاج إلى مواجهة عواقب التحدث عن قضاياه القانونية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج اوت فرونت على قناة سي إن إن الأمريكية، تطرقت مقدمة البرامج إلى مهاجمة أولئك الذين يشهدون علنا ضده في المحكمة، وردت غريشام بالقول "أنه مثل طفل صغير، يجب أن تفرض عليه عواقب، مثلا قضاء 24 ساعة في السجن.. مهما كانت العقوبة، يجب عليه أن يعرف أن هناك عواقب لأفعاله وأقواله".

هذا ويواجه ترامب عددا كبيرا من المعارك القانونية والتحقيقات الفيدرالية ضده.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ،اليوم ، لائحة اتهامات جورجيا بـ"المزورة".

وقال ترامب إن لائحة الاتهامات ضده في ولاية جورجيا كاذبة.

وأمهل الادعاء العام في ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الثلاثاء، الرئيس السابق دونالد ترامب و18 شخصاً حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم على ذمة القصية التي يواجه فيها ترامب تهماً عديدة تتعلق بالتلاعب في انتخابات الولاية في 2020.

وقالت المدعية العامة في ولاية جورجيا، فاني ويليس، إنها ستحاول تحديد موعد المحاكمة خلال 6 أشهر.

ويواجه الرئيس الأميركي السابق، 13 تهمة من بينها محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

وأدين ترامب المرشح المحتمل في انتخابات 2024، في تلك القضية، سيقضي عقوبة بالسجن لا تقل عن 5 سنوات.