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رئيس التحرير
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أخبار البلد

فتح باب تلقي الأوراق 2 سبتمبر

نقابة المحامين تنظم حفلا لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين وحملة الدكتوراه

صدى البلد

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن تنظيم حفل لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسياً في مختلف المراحل التعليمية، والمحامين الحاصلين على درجة الدكتوراه لعام 2023، تحت إشراف محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ورعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

وجاءت شروط التكريم والأوراق المطلوبة كالآتي:

- شهادة إتمام المرحلة الإعدادية للأبناء الحاصلين على مجموع 90% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية (علمي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85%  فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية (أدبي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الإعدادية الأزهرية للأبناء الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية الأزهرية للأبناء الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الجامعية (بكالوريوس وليسانس) للأبناء الحاصلين على تقدير جيد جداً.

الأوراق المطلوبة:

أصل الشهادة أو صورة طبق الأصل لعام 2023 -  بطاقه رقم قومي لولي الأمر  - كارنيه المحاماة 2023 - صورة شهادة ميلاد بالنسبة للمحامية

موعد تقديم الأوراق:

يبدأ تقديم الطلبات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2/9/2023 وحتى 21 /9/ 2023 لدى سيد شعبان الموظف بالنقابة العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد حفل التكريم لاحقاً.

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