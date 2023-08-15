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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين

قيادات الأزهر تكرم
قيادات الأزهر تكرم الوافدين

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بعناية ورعاية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالطلاب الوافدين سفراء الأزهر الشريف من جميع دول العالم.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمها مركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين لتكريم الطلاب الفائزين في الموسم الثالث بالمسابقة العالمية الكبرى «مواهب وقدرات» والتي تحمل هذا الموسم الثالث شعار: «إبداع وتميز» أن ما يقوم به مركز  تطوير وتعليم الطلاب الوافدين برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف مديرة المركز؛ يجسد الاهتمام بالأنشطة الطلابية؛ من خلال اكتشاف مواطن التميز والنبوغ لدى الطلاب الوافدين والعمل على دعمه بشكل دائم ومستمر خاصة وأن الموهبة تكون هبة ربانية ومنحة إلهية.

وطالب رئيس جامعة الأزهر الطلاب الموهوبين بالجد والاجتهاد والعمل على تنمية هذه المواهب وإثرائها، كما طالب رئيس الجامعة بإطلاق طاقات الشباب في مختلف المجالات، خاصة وأن شباب اليوم هم رجال الغد وقادة المستقبل.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر سلامة داود الازهر الشريف الوافدين

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