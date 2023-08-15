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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو الشيوخ: الحوار الوطني نجح في تحريك المياه الراكدة بالعديد من الملفات

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في تحريك المياه الراكدة في العديد من الملفات الهامة، وحدثت استجابة عديدة لعدد من المخرجات التي صدرت عن الحوار، لا سيما في ملفات العفو الرئاسي، والوصاية على المال، والأحوال الشخصية، وكذلك اتخاذ خطوات جادة في ملفات توطين الصناعة الوطنية.

 

ولفت الجندي، في تصريحات له اليوم، ، إلي أن اللجان الخاصة بصياغة المقترحات والرؤى والتوصيات التي تناولتها الجلسات النقاشية التي تمت على مدار الشهور الماضية، تسعى بدورها إلى الخروج بمخرجات جادة تستهدف تقديم حلول فعالة للمشكلات القائمة، بما يتماشى مع طبيعة المجتمع المصري والعمل على دعم وتلبية متطلبات المواطن في الشارع.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف المحليات وانتخابات المجالس الخاصة به ستكون أولى الثمار المبشرة بنجاح اهداف الحوار الوطني، لا سيما وأنها هذا الملف من الملفات الحيوية التي لها أولوية وضرورة لضبط الشارع المصري، والعمل على التصدي لكافة التجاوزات والظواهر السلبية التي حدثت خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود رقابة علي المحليات ومجالسها.

 

وأضاف الجندي، أن المواطن سيشعر بثمار مخرجات الحوار الوطني في القريب العاجل، كما ان استمرار جلساته ستفتح المزيد والمزيد من عرض المشكلات والتحديات، مع وضع الحلول والرؤى الخاصة بمواجهتها، كما أن تلك النقاشات ستساهم في أن تضع الدولة المصرية  يدها على المشكلات الحقيقية داخل المجتمع.

الحوار الوطني حزب الوفد مجلس الشيوخ الصناعة العفو الرئاسي

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