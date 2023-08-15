نفاق وسخرية.. رئيس المخابرات الروسية يوجه انتقادات نارية لواشنطن

قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، إن المشكلة الرئيسية للولايات المتحدة هي عزلتها المتزايدة عن الواقع.

وقال ناريشكين، خلال مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "ربما تكون مشكلة واشنطن الرئيسية هي عزلتها المتزايدة بسرعة عن الواقع. لقد عاشت النخبة الأمريكية لفترة طويلة في عالم قوس قزح واحد معروف لها، ولا تزال الولايات المتحدة هي صاحبة السيادة على هذا الكوكب ولديها الحق الحصري في الإشراف والمعاقبة".

رئيس المخابرات الروسية ينتقد واشنطن

وأضاف: “تحاول الولايات المتحدة اليوم إجبار الدول الأخرى على الإيمان بشيء لم تعد واشنطن نفسها تؤمن به”، مشددا على أن "النفاق والسخرية لا يتوافقان مع القيادة الأخلاقية، خاصة مع المسيحية".

وأوضح أن “مستوى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع في العالم آخذ في الازدياد، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الأساسية لأخلاق الإنسان والقانون والأديان التي دمرها الغرب بقوة”.

وتابع: "هناك تعبير شائع لدرجة أنه لا يمكن للمرء أن يكون متأكدًا تمامًا من أي شيء في العالم.. مستوى عدم القدرة على التنبؤ والعدمية في هذه المرحلة آخذ في الازدياد حقًا، لا سيما بالنظر إلى مدى قوة الغرب في تدمير القواعد الأساسية للأخلاق الإنسانية والقانون الدولي وحقائق دينية ".