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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراض تظهر على طفلك تشير إلى إصابته بمرض نفسي.. طبيب يوضح

المرض النفسي
المرض النفسي

أكد الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي، أن نسبة انتشار الأمراض النفسية في كافة دول العالم تصل إلى 25%.

 

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وقال علي النبوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  أشهر مرض نفسي هو الشيزوفرينا ونسبة انتشاره في العالم كله متماثلة".

 

وأضاف علي النبوي :" شكل الاكتئاب والأمراض النفسية لدى الأطفال تختلف عن الأشخاص البالغين "، مضيفا:" من الضروري احتواء الأطفال والمراهقين كي لا تستمر أعراض أي مرض نفسي معهم 

 

 وتابع علي النبوي :" الأطفال المصابون بأمراض نفسية تكون أمراض نفسية سلوكية وتظهر أعراض في شكل عند أو عنف أو تبول لا إرادي ".

 

وأكمل علي النبوي :" شكل الأمراض النفسية في مرحلة الحضانة والابتدائي تختلف عن البالغين"، مضيفا:" المراهقين المصابين بأمراض نفسية  قد تظهر عليه الاندفاعية والعند ".

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