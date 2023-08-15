أعراض تظهر على طفلك تشير إلى إصابته بمرض نفسي.. طبيب يوضح

أكد الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي، أن نسبة انتشار الأمراض النفسية في كافة دول العالم تصل إلى 25%.

وقال علي النبوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أشهر مرض نفسي هو الشيزوفرينا ونسبة انتشاره في العالم كله متماثلة".

وأضاف علي النبوي :" شكل الاكتئاب والأمراض النفسية لدى الأطفال تختلف عن الأشخاص البالغين "، مضيفا:" من الضروري احتواء الأطفال والمراهقين كي لا تستمر أعراض أي مرض نفسي معهم

وتابع علي النبوي :" الأطفال المصابون بأمراض نفسية تكون أمراض نفسية سلوكية وتظهر أعراض في شكل عند أو عنف أو تبول لا إرادي ".

وأكمل علي النبوي :" شكل الأمراض النفسية في مرحلة الحضانة والابتدائي تختلف عن البالغين"، مضيفا:" المراهقين المصابين بأمراض نفسية قد تظهر عليه الاندفاعية والعند ".