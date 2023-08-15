توفر مليارا و400 مليون جنيه| تعرف على أهمية صوبة تقاوي البطاطس في قاعدة نجيب

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، جولة داخل مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.



أكد المهندس عمرو الجوهري مدير انتاج تقاوي البطاطس، أن مليار و400 مليون جنية توفرها هذه الصوبة، والتي تنتج تقاوي البطاطس والبطاطس، والموجودة في قاعدة محمد نجيب.

واضاف المهندس عمرو الجوهري مدير انتاج تقاوي البطاطس بقاعة محمد نجيب، أنه يعمل في هذا المشروع الضخم منذ أربعة أعوام، وهذا المشروع يوفر بطاطس وتقاوي بطاطس على مستوى عال.

وأشار المهندس عمرو الجوهري مدير انتاج تقاوي البطاطس، إلى أنه يتم الاعتماد على تكنولوجيا اسبانيا في صوبة انتاج تقاوي البطاطس.