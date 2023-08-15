غير قادرة على الطيران.. تفاصيل ضبط طيور فلامنجو بأحدي كافتريات الإسكندرية

كشف الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل إنقاذ 5 طيور البشاروش (الفلامنجو)، بعد ضبطهم في إحدى الكافيتريات الموجودة بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية في حالة سيئة، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، :"تحركنا بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وتوصلنا للمكان، ووجدنا طيور الفلامنجو في الكافتريا وكانت في حالة سيئة، فهي من الكائنات المسئول عن التوازن والتنوع البيئي".

شدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الطيور ونقلها لحديقة الحيوان، مضيفًا:" ريش الفلامنجو لم يكن في كامل لايقته، والطيور غير قادرة الآن على الطيران".