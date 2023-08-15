حملات رقابية لتموين الإسكندرية على مصانع الألبان بالمحافظة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تكثيف حملاتها الرقابية على مصانع الألبان حفاظا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات، وفقا لبيان المديرية، عن ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بمنطقة النهضة لحيازته خامات للتصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة.

وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على 110 شكائر لبن بودرة مجفف تزن الشكارة 25 كيلو جراما بإجمالي وزن 2750 كيلو جراما، وعدد 100 كرتونة زبدة تزن الكرتونة 25 كيلو جراما بإجمالي وزن 2500 كيلو جرام.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنع لتصنيع الجبن لحيازته سولار بدون تصريح من الجهات المختصة وتم التحفظ على 1500 لتر سولار داخل المصنع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

