يؤدي للتسمم .. هيئة الدواء تحذر من الإفراط في تناول مكملات فيتامين د

أكدت نهى عبد العزيز، أن هيئة الدواء حذرت من الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د"، موضحة أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع النسبة المخزنة في الدهون، و الذي قد يؤدي للغثيان و القيء و الضعف و كثرة التبول.

وأضافت نهى عبد العزيز، خلال تقديمها برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على شاشة "دي ام سي"، أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين "د" قد يأتي بشكل عكسي، فبدلا من علاج العظام يتسبب في ألام بها، بجانب مشاكل الكلى مثل تكون حصوات الكالسيوم.

ضرورة استشارة الطبيب

ونوهت، إلى تأكيد هيئة الدواء المصرية على ضرورة الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية قبل تناول مكملات الفيتامين و المعادن، و التأكد من عمل التحاليل المطلوبة.

وتابعت، يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي فيتامينات، لأنه يمكن أن يؤثر ذلك بالسلب.

