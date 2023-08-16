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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس فرعونية.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها صورًا جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ريم البارودي بإطلالة جذابة بملابس فرعونية ، مما حازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها .

 

ومن المعروف أن ريم البارودي من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جُرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء.

 

 

يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومريهان حسين، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي، وآخرون.

 

وشاركت ريم البارودي فى بطولة مسلسل "بنات السباعى" بطولة محمود حجازى، أحمد جمال سعيد، محمد التاجى، هناء الشوربجى، عبد الرحمن المر، هبة حسن، مارتينا عادل، ومن تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

 

أهم أعمال ريم البارودي

 

يذكر أن من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

 

 

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