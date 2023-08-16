قادها بنفسه.. مصرع مذيع فرنسي شهير في تحطم طائرة قرب نهر لوار

أعلنت هيئة الطيران المدني في فرنسا، عن تحطم طائرة ركاب ذات محرك واحد الثلاثاء، بالقرب من نهر لوار بساحل المحيط الأطلسي.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، كان يقود الطائرة الصحفي التلفزيوني الفرنسي الشهير جيرار لو كلارك، ليلقى مصرعه هو واثنان آخران كانا على متن الطائرة.

وأكدت شبكة "سي نيوز" التي يعمل لديها هذا النبأ، حيث كان كلارك طيار متمرس.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن ابنة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق رينيه مونوري كانت أيضًا على متن الطائرة، وكذلك صديقة لعائلتهم.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها بعد ظهر يوم الثلاثاء أثناء رحلة بين مدينتي فيين ولا بول وتحطمت بالقرب من نهر لوار.

وفي البداية، تم انتشال شخص واحد فقط من الضحايا من الحطام، ليتم تعليق البحث بعد ذلك.