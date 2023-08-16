«بلدي أمانة» تستهدف 9394 سيدة ورجلًا وطفلًا بمدينة الغردقة

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان: "بلدي أمانة"، بمدينة الغردقة، والتي استهدفت 9394 من السيدات والرجال والأطفال، بعدد 2253 زيارة، وذلك بمشاركة 28 من الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس بالمدينة.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع بخاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.

كما نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحم، يومًا تدريبيًا بعنوان"فكرة مشروعك ... التسويق الإلكتروني"، وذلك بقاعة فرع المجلس القومي للمرأة بالغردقة.

أدار فعاليات تنظيم وتنفيذ اليوم التدريبي، صلاح عبيد، عضو فرح المجلس بمدينة الغردقة، وحضره نرمين أبو سريع، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، والتي تحدثت عن الدورات التدريبية والندوات التوعوية التي يقدمها المجلس، والتي من ضمن أهدافها تنمية مهارات السيدات وجعلهن متميزات، وتمكنهن اقتصاديا، كما تحدثت عن مبادرة "لقمة حلوة" التي أطلقها فرع المجلس بالتعاون مع أحد فنادق الغردقة لتعليم السيدات أساسيات صنع الحلويات.