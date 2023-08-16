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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل: نسعى لنكون حلقة وصل بين المنتفع والمنشآت

الدكتور أحمد دنقل
الدكتور أحمد دنقل

قال الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بـالتأمين الصحي الشامل، إن الإدارة تعتبر مفهوما متطورا تم استحداثه داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها، مشيرا إلى أنه يسعى دائما أن يكون حلقة الوصل والجسر بين المنتفع ومتلقي الخدمة وبين المنشآت أو مقدم الخدمة نفسه.

وأضاف الدكتور أحمد دنقل، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه بقانون التأمين الصحي الشامل تم فصل الجهة التي تقدم الخدمة عن التي تمولها وعن الجهة التي تراقب وتعتمد المنشآت التي تقدم هذه الخدمات.

وأوضح أنه مع هذا التطور كان يجب أن يكون هناك إدارة تراقب مدى رضا العميل أو المنتفع أو متلقي الخدمة عن الخدمات من عدمه.

وتابع: “طلب منا مذاكرة ودراسة استراتيجية مصر 2030، والتركيز على الأهداف الخاصة بمنظومة الصحة أو التغطية الصحية، ووجدنا أنه يجب تقديم خدمة صحية بالعدالة والإنصاف، وبدأنا بعمل استبيانات واستطلاعات رأي للمحافظات التي نعمل بها من أجل معرفة مدى رضا المواطنين للخدمات السابقة، وفى نفس الوقت معرفة تطلعاتهم الفترة القادمة من أجل العمل عليها وترتيبها”.

الدكتور أحمد دنقل إدارة رضاء المنتفعين التامين الصحي الشامل الرعاية الصحية منظومة الصحة

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