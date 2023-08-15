نقيب التمريض: الدولة كسبت الرهان على تجربة التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إن قطاع التمريض حصل على دعم سياسي كبير في فترة جائحة كورونا، كما حصل على دعم أدبي ومعنوي ومادي وعلمي.



وأضافت نقيب التمريض، خلال خلال تصريحات تلفزيونية: «لأول مرة في تاريخ قطاع التمريض يُمثل في البرلمان المصري نقيب عام التمريض نيابة عن التمريض».



وتابعت نقيب التمريض: «في الفترة الأخيرة بدأ الاهتمام باستكمال الدراسة في التمريض من خلال برامج قدمتها الدولة حتى يصل الممرضون القدامى إلى درجة البكالوريوس، وملف التعليم مهم جدا».



وأكدت، أنه يتم العمل على تخريج ممرضين مؤهلين لرفع مستواهم العلمي وهو ما ينعكس على مستواهم المهني والمهاري لتقديم خدمة ذات جودة للمواطن المصري.



وأشارت، إلى أن الدولة كسبت الرهان على تجربة التأمين الصحي الشامل، حيث حققت نجاحا كبيرا في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد وكل المحافظات التي جرى تطبيقه فيها، لافتةً إلى أن الدولة غيرت التمريض مظهرا وجوهرا في هذه المنظومة، من ناحية المظهر العام وتوحيد الهوية البصرية والتدريب والحوافز التي تمت زيادتها، بالإضافة إلى التعليم.

