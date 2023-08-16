عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب- لواندا" لإقامة المشروعات بأنجولا

صدى البلد

في إطار جهود وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبناء جسور التعاون مع الدول الافريقية الشقيقة،  وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة الافريقية .


تم مساء أمس في دبي، توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" في إطار شراكة بين شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الانجولية.
 

‫ نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث أوجه التعاون المشترك

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم


صرح بذلك المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قائلا: ستختص الشركة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا، مضيفا:  يأتي توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو،  وزير الاسكان والبنية التحتية الانجولي، للقاهرة بناء علي دعوة من نظيره المصري الدكتور عاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا، و عقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الانجولية و شركات المقاولات المحلية.

و في ذات السياق من المقرر  استكمال التعاون بزيارة الدكتور عاصم الجزار إلى دولة أنجولا خلال الشهر القادم لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الاسكان والبنية التحتية بأنجولا طبقا لما تم الاتفاق  عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الانجولي.

 

ويزر الاسكان شركة المقاولون العرب القارة الافريقية اخبار مصر مال واعمال المشروعات الإنشائية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح ؟

1000 جنيه|هزة قوية تضرب أسعار الذهب الآن بعد قفزة سريعة وعيار21 مفاجأة

السيول تضرب خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

انخفاض ملحوظ.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أغسطس |فيديو

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

قرار عاجل ضد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وآخرين

موضوعات متعلقة

تحت رعاية وزارة الإسكان.. 20 سبتمبر انطلاق النسخة 12 لأكبر معرض عقاري مصري

ترشيحاتنا

إضافة الأهلي إلى لعبة "فيفا 2024".. وأرباح ضخمة في انتظار الدوري المصري| القصة الكاملة

كيف تنجو من تيار السحب| الأرصاد: احذروا القاتل المجهول على الشواطئ

الصحة: مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة قدمت الخدمة لـ 1500 مريض منذ افتتاحها

محمد شريف يصل السعودية للانضمام إلى صفوف الخليج.. صور

طقس حار في القاهرة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي: نتلقى الشكاوى على رقم 15344 ويتم التعامل معها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمكن أن يدمر غرفة في دقائق| مالكو الدرجات والأسكوتر الكهربائيين في ورطة..تفاصيل

الممنوعون من الشاي باللبن.. تعرف عليهم

34 جثة ملفوفة في المطبخ.. لن تصدق ما فعلته عصابة بالمكسكيك| صور

لعلاج السخونة بالمنزل اتبع هذه النصائح.. الراحة والسوائل أبرزها

فيديو

لصرفها من أسفل سكنه.. شخص يطلق النار على كلاب الشارع ببندقية رش

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ