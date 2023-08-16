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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تعظيم تجارة الترانزيت سيسهم في توفير فرص استثمارية كبيرة للدولة

عبد الفتاح يحيى -
عبد الفتاح يحيى - عضو مجلس النواب

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما استعرضه رئيس الوزراء من إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت من إنشاء بنية تحتية أساسية في مجال الموانئ وتجارة الترانزيت.

وقال “يحيى”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن تعظيم تجارة الترانزيت سيضمن زيادة المساهمة في حل مشكلة البطالة، إلى جانب توفير الفرص الاستثمارية التي تعود نتائجها على ملايين المصريين. 

 

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا اليوم، الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. 

 

 

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب رئيس الوزراء تجارة الترانزيت الموانئ مصطفى مدبولي

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