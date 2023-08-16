عمرو إسماعيل: الموانئ الجافة أنشئت لتعظيم حركة الصادرات والواردات

‏قال اللواء عمرو محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الموانئ الجافة تم إنشاؤها لتعظيم حركة الصادرات والواردات من مصر إلى دول الجوار وتخفيف العبء بشكل كبير على الموانئ البحرية.

‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "الفضائية المصرية"، أنا من مزايا الموانئ الجافة انه لا يتم أي إجراء على الحاويات سواء الإجراء الأمني فقط ثم تنتقل الحاويات بالقطار إلى الميناء الجاف والحاوية تستغرق مدتها من 6 إلى 8 ساعات داخل الميناء البحري، وهذا يقوم بعمل سيولة في حركة الواردات والصادرات.