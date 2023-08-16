احذر .. هذه العلامة تنذر بالعمى

اعتلال الشبكية السكري هو حالة من أمراض العين يمكن أن تسبب فقدان البصر والعمى لدى مرضى السكري، خصوصا أنه يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين وهي (طبقة الأنسجة الحساسة للضوء في مؤخرة العين).

وإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فمن المهم إجراء فحص شامل للعين مرة واحدة على الأقل سنويًا، لأنه قد لا تظهر أي أعراض لاعتلال الشبكية السكري في البداية - ولكن العثور عليه مبكرًا يمكن أن يساعدك في اتخاذ خطوات لحماية رؤيتك.

ويمكن أن تساعدك إدارة مرض السكري - من خلال الحفاظ على نشاطك البدني ، وتناول الطعام الصحي ، وتناول الدواء - على منع فقدان البصر أو تأخيره.

وعادةً لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من اعتلال الشبكية السكري، يلاحظ بعض الناس تغيرات في رؤيتهم ، مثل صعوبة القراءة أو رؤية الأشياء البعيدة، قد تأتي هذه التغييرات وتذهب.

وفي مراحل لاحقة من المرض ، تبدأ الأوعية الدموية في شبكية العين بالنزف في الجسم الزجاجي (سائل شبيه بالهلام يملأ عينك)، إذا حدث هذا ، فقد ترى بقعًا داكنة أو عائمة أو خطوطًا تشبه أنسجة العنكبوت.

المصدر nei.nih