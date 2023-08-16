"علمني حرفة ورسم".. تنفيذ مسابقة فنية لتشجيع الشباب على التدريب المهني بدمياط

قام مركز شباب كفر المنازلة التابع لمحافظة دمياط، بتنفيذ مسابقة فنية بعنوان “علمني حرفة رسم و صلصال” وذلك ضمن نشاط الفني والمكتبي لشهر أغسطس، وذلك حسب خطة مركز شباب كفر المنازالة للعام المالي 2023/2024 .

تهدف تلك الدورات إلى تشجيع الشباب على التدريب المهني والحرفي وإعداده وفق احتياجات سوق العمل، حيث يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب على مستوي الـ 27 محافظة، نشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب على المهن الحرفية التي تؤهلهم للدخول الى سوق العمل، كما يتم عرض منتجات الفتيات المشاركة في المعارض التي تنفذها الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

ونفذ أيضا مركز شباب أم الرضا بالاشتراك مع إدارة كفر البطيخ ، ندوة تحت عنوان المواطنة ضمن خطة الإدارة لشهر أغسطس 2023 تم التنفيذ بمكتبة مركز شباب أم الرضا .

تهدف النشاط الإلتزام بمبادئ المواطنة وذلك تحقيق الديمقراطية في الدولة والتحرر من التمييز والتعصب .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية