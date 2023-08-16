تصوير جوي لأعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. فيديو

عرضت فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، مقطع فيديو يستعرض أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.



نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تطوير ميناء دمياط بما في ذلك تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري، وتنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي والشرقي الجديد بميناء دمياط.

يأتى ذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات.

ويشمل مشروع تطوير ميناء دمياط، إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بتكلفة ١,٣٦٥ مليار جنيه.