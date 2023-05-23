حاجز أمواج ومحطة حاويات.. تصوير جوي لتطوير ميناء دمياط بـ1.7 مليار جنيه| فيديو

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تطوير ميناء دمياط بما في ذلك تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري، وتنفيذ مشروع حاجز الأمواج الغربي والشرقي الجديد بميناء دمياط.

يأتى ذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجيستيات.

ويشمل مشروع تطوير ميناء دمياط، إنشاء محطة متعددة الأغراض جديدة بتكلفة ١,٣٦٥ مليار جنيه.



كما يشمل بناء وتوريد ٢ قاطرة بحرية قوة شد ٦٠ طنا للواحدة بناء وتوريد ٢ قاطرة بحرية قوة شد ٢٥ طن للواحدة بتكلفة ١٩٧ مليون جنيه.

فضلا عن إنشاء رصيف جديد للبضائع العامة فى المنطقة بين رصيفى ٨ و٩ بطول ٣٤٠م وعمق ١٢م بتكلفة ١٤٢ مليون جنيه.

لمشاهدة الفيديوهات:

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