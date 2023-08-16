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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أحدث موبايل أندرويد.. برخص التراب وAirBuds هدية

بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث
بكاميرا 108 ميجابكسل..أحدث موبايل أندرويد.. برخص التراب و Ai

أطلقت شركة Blackview هاتف A200 Pro الذكي، وهو جهاز قوي ومتعدد الاستخدامات من المؤكد أنه سينال إعجاب الشركات والمستهلكين على حد سواء. يتميز هاتف A200 Pro بمعالج MediaTek Helio G99 ويحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وواجهة مستخدم DokeOS 4.0 المستند إلى Android 13.

يتمتع هاتف A200 Pro أيضًا ببطارية طويلة الأمد بسعة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ومستشعر بصمة الأصابع الضوئي تحت الشاشة وتكوين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين (ROM) بسعة 256 جيجابايت. يتوفر الجهاز في كميات محدودة خلال فترة البيع المسبق من 21 أغسطس إلى 27 أغسطس مقابل 199 دولارًا أمريكيًا للطلبات الأولى وتقدم شركة Blackview أيضًا أول 200 عميل سماعات AirBuds 4 مجانًاويبلغ سعر هاتف Blackview A200 Pro إلى 219.99 دولارًا أمريكيًا بعد فترة البيع المسبق.

 

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لهاتف Blackview A200 Pro:

 

• مجموعة شرائح MediaTek Helio G99

• كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل

• شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز

• نظام تشغيل DokeOS 4.0 المستند إلى Android 13

• بطارية طويلة الأمد بسعة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط

• مستشعر بصمة الأصابع الضوئي تحت الشاشة

• تكوين ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين (ROM) بسعة 256 جيجابايت

• دعم microSD حتى 1 تيرابايت

يعد هاتف Blackview A200 Pro جهازًا قويًا ومتعدد الاستخدامات من المؤكد أنه سينال إعجاب الشركات والمستهلكين على حد سواء. بميزاته الرائعة وسعره المعقول، يعد هاتف A200 Pro خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن هاتف ذكي جديد.

Blackview A200 Pro هاتف Blackview A200 Pro Mediatek AirBuds

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