قوة إسرائيلية خاصة تختطف 3 أشقاء فلسطينيين من قطنة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، باختطاف ثلاثة أشقاء فلسطينيين من بلدة قطنة، شمال غرب القدس المحتلة، على يد قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون".

وأفادت مصادر محلية بأن "مستعربين" تسللوا إلى البلدة، واختطفوا الأشقاء: محمد زكريا الحايك، ومجاهد، ونبيل، من أمام أحد المخابز.

في سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا من مخيم طولكرم، على حاجز "عناب" العسكري شرق المدينة.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حسين عادل درسية، بعد إيقاف مركبته على الحاجز، في الوقت الذي احتجزت فيه عددا من الشبان واستجوبتهم، بعد إنزالهم من المركبات.

