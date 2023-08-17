رئيس زراعة الشيوخ: توصيات الحوار الوطنى تسرع خطوات التنمية بالبلاد

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مخرجات الحوار الوطني، التى تلقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس أمناء الحوار الوطني، وأحالها بدوره إلي الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أنها تسرع خطوات التنمية بالبلاد.

وقال الجبلي، في تصريحات له اليوم، الخميس، إن جلسات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، شهدت مناقشة وبحث عدد من الملفات والقضايا الهامة، سواء بالمحور السياسي أو الاجتماعى أو الاقتصادى، والتى تستهدف استكمال وتعزيز خطوات التنمية بالبلاد.

وأضاف أن إعلان الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار إلى الجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن منها والتقدم بتشريعات خاصة بها إلى مجلس النواب، يؤكد التزام الرئيس بما سبق ووعد به منذ دعوته للحوار الوطنى، وهو ما يثبت جدية الحوار وما تم به من مناقشات بهدف التوصل إلى حلول لمواجهة التحديات الحالية.

واستشهد رئيس لجنة الزراعة بمحلس الشيوخ، بقضايا وملفات قطاع الزراعة التي تمت مناقشتها، مثل دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، والتوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

وأشار الجبلي، إلى أهمية ذلك القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، مثمنا اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعى، وهو ما يساعد في سرعة تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات لتحقيق خطوات الدولة في قطاعات التنمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتب على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإنني إذ أتقدم لجميع المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".