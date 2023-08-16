إعلان مقلق من الاتحاد الأفريقي بشأن الاشتباكات العسكرية في إثيوبيا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية المستمرة بإقليم أمهرة في إثيوبيا.

ودعا فقي، “الأطراف المتصارعة في إثيوبيا إلى وقف القتال على الفور وبدء حوار من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة”، مؤكدا “التزام الاتحاد الإفريقي بالنظام الدستوري، وسلامة أراضي ووحدة إثيوبيا، وأهمية الاستقرار في المنطقة”.

وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على استعداد الاتحاد الإفريقي لمساندة أي مبادرة إثيوبية تهدف للتوصل إلى السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون في وزارة الصحة الإثيوبية، بأن 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 55 آخرون في غارة جوية استهدفت ساحة مكتظة بالمواطنين في إقليم أمهرة، وجاء ذلك بعد أيام من تأكيد السلطات عودة الهدوء إلى المنطقة.

ووقعت اشتباكات بين عناصر محلية مسلحة من إقليم أمهرة وبين الجيش الإثيوبي، الأسبوع الماضي، وانتهت بإعلان القوات المسلحة الإثيوبية إعادة السيطرة على البلدان التي كانت تحت سيطرة هذه العناصر.

ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة بـ إثيوبيا، فإن الغارة الجوية ضربت ساحة بلدة فينوتي سلام يوم الأحد، لافتا إلى أن 2 شخصا لقوا حتفهم في الموقع، فيما خضع العديد من الجرحى لعمليات بتر الأطراف.

ومن جانبها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الحكومة الإثيوبية، يوم الاثنين، إلى تقارير موثوقة عن غارات وقصف في فينوتي سلام ومدن أمهرة الأخرى، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.