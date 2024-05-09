بدأت اللعبة في الثالثة والنصف من عمرها.. علياء صالح تتأهل لأولمبياد باريس بالجمباز الإيقاعي|فيديو

قالت علياء صالح الفائزة في في منافسات بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والمتأهلة إلى أولمبياد باريس 2024، إنّها بدأت ممارسة اللعبة في الثالثة والنصف من عمرها، مشيرةً إلى أنها لعبت أكثر من رياضة مثل التنس والسباحة، ولم تُعجب إلا بالجمباز الإيقاعي، ولفتت إلى أن مدربتها نهى حسام تشجعها على الاستمرار في اللعب لمدة 9 سنوات، كما يقدم اتحاد اللعبة دعما كبيرا لها، بالإضافة إلى الدعم الأسري من أبيها وأمها وأخيها، ومدرب الفيتنس الخاص بها.

وأضافت في حوارها على القناة الأولى والفضائية المصرية،: «في منافسات بطولة أفريقيا، نافست لاعبتين من مصر ولاعبة من أنجولا، وتفوقت عليهم».

وتابعت: «كود المنافسات في الجمباز يتغير كل 4 سنوات، فهناك درجات على النظافة والانسيابية مع الموسيقى، ويعتبر الحصول على 36 درجات أمر رائع».

وواصلت: «أفضل الفردي على الجماعي، لأن إحدانا إن تأخرت فإن الفريق بالكامل ينقص في الدرجات، ومدة المنافسة الجماعي 2.5 دقيقة والفردي 1.5 دقيقة، واللعبة تحتاج إلى تمرين كبير».