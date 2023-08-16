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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ147 مليون دولار.. المفوضية الأوروبية تعلن عن تمويل أوكرانيا ومولدوفا

صدى البلد

أعلنت المفوضية الأوروبية ،اليوم الأربعاء، عن تمويل 147 مليون دولار (135 مليون يورو) لأوكرانيا ومولدوفا وهي كانت حصة الأموال مخصصة في الأصل لروسيا وبيلاروسيا.

وفي نشرة إخبارية يومية نُشرت يوم الأربعاء ، قال الاتحاد الأوروبي إنه قرر تحويل الأموال من صندوق أدوات الجوار والتنمية والتعاون الدولي الذي كان مخصصًا في الأصل لروسيا وبيلاروسيا إلى برامج في أوكرانيا ومولدوفا بدلاً من ذلك، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي إليسا فيريرا في البيان إن 'قرار إلغاء التعاون المتوخى في الأصل مع روسيا وبيلاروسيا من خلال برامجنا المشتركة بين المناطق هو نتيجة الحرب الوحشية لروسيا ضد أوكرانيا'.


وأضافت: "أنا سعيدة لأن الأموال التي خططنا لها في البداية لهذا التعاون ستفيد الآن برامج الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ومولدوفا".

وقالت الكتلة إن هذا التمويل سيمنح أوكرانيا ومولدوفا الفرصة لتطوير روابط النقل عبر الحدود على سبيل المثال وتعزيز القدرة المؤسسية للسلطات العامة الأوكرانية والمولدوفية.

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