ترحيب برلمانى باهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى.. ونواب: دليل على نجاح فكرة النقاش وفتح أبواب الأمل في مواجهة المشكلات

نواب البرلمان عن اهتمام الرئيس السيسى بمخرجات الحوار الوطني:

الرئيس أكد للمشككين حرصه على إنجاح الحوار الوطني

خطوة ت حقق الصالح العام للوطن والمواطن

تعزز الثقة في مصداقية وجدية ونجاح الحوار الوطني

رحب عدد من اعضاء مجلس النواب، بإعلان الرئيس السيسي اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالته للتوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، مؤكدين أن ذلك يؤكد مجددا جدية الرئيس السيسي في دعوته للحوار الوطنى بحث مختلف الملفات والقضايا الهامة بالمجتمع.

ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، إعلان الرئيس السيسي اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالته للتوصيات الصادرة عنه إلي الجهات المعنية للعمل علي تنفيذها، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد مجددا جدية الرئيس السيسي في دعوته للحوار الوطنى بحث مختلف الملفات والقضايا المهمة بالمجتمع.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، إن الحوار الوطنى يثرى الحياة السياسية والحزبية في الدولة المصرية، وأنه خطوة مهمة وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الملفات التي طُرحت للنقاش جميعها تأتي في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتا إلى أن الجلسات تشهد زخم كبير وغير مسبوق.



وأضاف الحصرى، أن الحوار تضمن عددا من المحاور المهمة والرئيسية، المحور السياسى، الاقتصادى، والاجتماعى، وهناك عدد كبير جدا من اللجان بشأن عدد من القضايا المختلفة، ما يعنى أن الحوار يلامس كل قضايا المواطن و يستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على العالم أجمع، متابعا، الحوار ألقى الضوء على التضخم وغلاء الأسعار، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.



وأضاف، كما ألقت لجنة الزراعة الضوء على دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، دور الدولة في دعم الزراعة و الائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية، وتضمنت التوصيات الخاصة باللجنة والمقترحات أهمية تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية، إضافة لجهود لجنة العفو الملموسة للجميع وبذلت جهود حتى الآن غير عادية في هذا الملف.



وتابع، مخرجات الحوار الوطني تؤكد أن هناك جهد بُذل على أرض الواقع سواء من خلال الجلسات العامة، أو من قِبل الأمانة الفنية والجلسات التخصصية، الجميع حريص على خروج التوصيات بصورة معبرة عن الواقع تحمل أفكار وحلول للعديد من الملفات وفي مقدمتها القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأضاف، في ظل ما يحظى به الحوار الوطنى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية سنشهد نتائج ملموسة على أرض الواقع في العديد من الملفات والقضايا وهو ما ظهر من خلال سرعة إعلان الرئيس اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالتها للجهات المعنية.

ومن جانبه، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية إنما هو دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح أبواب الأمل في حل العديد من المشاكل.

وأشار سالم إلى أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها " والتي لاقت بعض التشكيك" من عدد من المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها لأن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل



الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش



وأضاف وكيل خطة النواب أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق علي الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.

وأشار سالم إلى أن الرئيس السيسي عودنا ان نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا وسبق وان قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.



وتوقع سالم أن تكون كافة المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين .

و ثمن النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ايضا استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفورية لمخرجات الحوار الوطني، وحرصه على التأكيد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، وتقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأكد «البدوي» في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الحوار الوطني في كل مراحله، بداية من التحضير، وحتى انطلاق الجلسات في مايو الماضي، وصولا إلى الخروج بعدد من التوصيات في المقترحات الثلاث «السياسية، الاقتصادية والمجتمعية».

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ما يقوم به الرئيس السيسي، يقطع كل الطرق على المشككين والمتربصين، الذين شككوا في الحوار الوطني ومدى جديته، مضيفة أن الرئيس السيسي دائما ما يفي بوعده، إذ كان وعد مسبقا بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، واليوم يؤكد حرصه الدائم على إنجاح الحوار الوطني.

كما، أشاد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استجابته لما صدر عن الحوار الوطني من مخرجات وتوصيات، مؤكداً أن ذلك يعزز الثقة في مصداقية وجدية ونجاح الحوار الوطني.

وقال البنا، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن، والتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية، هى خطوة مهمة نحو دخول مخرجات الحوار الوطني مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.



وأضاف عضو مجلس النواب أن متابعة واستجابة رئيس الجمهورية للحوار الوطني ومخرجاته وتوصياته تعبر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن وتدشين وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع للمشاركة في بناء الوطن، بالإضافة إلى فتح العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية الملحة في مناقشات الحوار الوطني وما نتج عنها من توصيات لحلحلة هذه الملفات وإيجاد حلول لها.

وأشار إلى أن الأهم من فكرة الحوار الوطني نفسه هو تنفيذ توصياته وتطبيقها على أرض الواقع وهو ما تأكد من جديته بإعلان الرئيس السيسي اليوم إحالة التوصيات والمخرجات التي رفعها إليه الحوار الوطني إلى الجهات المعنية لبحث ودراسة تطبيقها.