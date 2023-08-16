الصومال .. القضاء على 30 عنصرًا من الشباب الإرهابية في عملية للجيش

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 30 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية في هجوم بشرق البلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبد الله عنود إن إرهابيي حركة الشباب في جالريري تكبدوا خسائر فادحة حيث تم القضاء على 30 إرهابيا في عمليات مخطط لها نفذتها القوات المسلحة الوطنية، الأربعاء.

وكان الجيش الصومالي نفذ عملية عسكرية في محافظتي هيران وجلجدود وسط وجنوب الصومال.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الصومالي نفّذ عملية عسكرية في عدة قرى واقعة في المحافظتين، وتمكن من فتح الطريق الرابط بين مدينتي محاس ووبحو.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش قام خلال تنفيذ العملية على إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها حركة "الشباب" الإرهابية والتي فرت من تلك المناطق.

