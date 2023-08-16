ارتفاع كبير لـ الدولار بعد مفاجآت غير متوقعة في محضر الفيدرالي الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، متعافيا من خسائره السابقة بمساعدة بيانات الإسكان والإنتاج الصناعي الأمريكية التي فاقت التوقعات، في حين قدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضا دعما في أواخر الجلسة.

كان الدولار محدودا إلى حد ما بسبب بيانات التضخم في المملكة المتحدة، والتي أبقت توقعات رفع سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا مرتفعة مقابل وجهات النظر حول بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وعززت الجنيه الإسترليني.

كان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مؤشرات ما بعد الاجتماع على أن محضر الاحتياطي الفيدرالي يميل قليلا نحو رفع سعر الفائدة على الأرجح، مما سمح لعوائد سندات الخزانة والدولار بتمديد الانعكاس من الخسائر المبكرة إلى المكاسب.

انخفض زوج العملة اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.24٪ حيث أصبحت فروق العائد على سندات الخزانة لمدة عامين أكثر سلبية بمقدار 4 نقاط أساس، مع فحص الأسعار مرة أخرى لفيبوناتشي بنسبة 61.8٪ في تقدم مايو ويوليو عند 1.0880، وهو إغلاق دونه يمكن أن يؤدي إلى أدنى مستوياته في أواخر يونيو عند 1.0835 و 76.4٪ عند 1.0786.

وانخفض الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى له يوم الأربعاء عند 1.2767 لكنه لا يزال مرتفعا بنسبة 0.17٪ على خلفية ارتفاع فروق عوائد سندات الخزانة، والتي عززها نمو الأسعار الأساسية في المملكة المتحدة، وزيادة تضخم الخدمات إلى 7.4٪ من 7.2٪ في يونيو والارتفاع القياسي في الأرباح الأساسية.

تركت البيانات تسعير السوق في 75 نقطة أساس أخرى في رفع بنك إنجلترا إلى ذروة 6٪ بحلول منتصف عام 2024 مع 50 نقطة أساس فقط من التخفيضات من هناك حتى نهاية العام المقبل.